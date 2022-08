Coggiola: trentenne in carcere a Biella per non aver rispettato gli arresti domiciliari

Per un uomo di 30 anni di Coggiola si sono aperte le porte del carcere di via dei Tigli per non aver rispettato gli arresti domiciliari.

L'uomo, di origine italiana, era stato sottoposto alla misura cautelare appena una settimana prima. L'aver violato la misura gli ha comportato un aggravamento di pena.

A mettergli le manette ai polsi sono stati i Carabinieri della stazione di Coggiola.