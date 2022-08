Biella, 29enne in bici finisce in ospedale dopo scontro con auto , foto archivio

Scontro tra auto e bicicletta nella serata di ieri, 17 agosto, a Biella. Ad avere la peggio l'uomo di 29 anni in sella alla bici, assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri.