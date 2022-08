Sospensione fermata autobus a Gaglianico

Da Lunedì 22 Agosto 2022 ore 8.00, a Lunedì 5 Settembre 2022 ore 18.00 (e comunque secondo le necessità), Atap avvisa che per lavori di manutenzione sulla rete gas, a Gaglianico la SP143 (via Antonio Gramsci) verrà resa a senso unico alternato con semaforo nei pressi della chiesa parrocchiale di San Pietro, senza possibilità di effettuare la fermata dell’autobus.

Pertanto, lungo la Linea:390 — Biella – Gaglianico – Cavaglià – Anzasco, in ambo i sensi, verrà temporaneamente soppressa la fermata:

● SP143 via Gramsci (chiesa di San Pietro)ma resteranno fruibili quelle nelle vicinanze, e precisamente:

● SP143 via Gramsci angolo/fronte via Piave

● SP143 via Matteotti angolo/fronte via Ivrea