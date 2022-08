Ponderano, il Comune pensa al restyling dell'esterno dell'ex vinicola

L'assessore comunale alla Cultura Ezio Conti lo aveva annunciato pochi mesi dopo l'acquisizione dell'area da parte del Comune: "Si tratta di un'area che abbiamo in mente di riqualificare completamente e fare una sorta di centro di aggregazione quando finalmente si potrà pensare più in grande senza troppe restrizioni dovute alla pandemia". E ora, piano piano l'amministrazione sta iniziando a pensare in grande.

“Ci sono ancora diversi lavori da fare – commenta il sindaco Roberto Locca - . Ma ora vogliano concentrarci all'esterno. Vogliamo dare una nuova immagine allo spazio, realizzando dei parcheggi, investendo nel verde. La nostra idea è quella di renderla un'area dove si possono ospitare mercatini e qualche evento. Vogliamo regalare a Ponderano un nuovo spazio di svago”.