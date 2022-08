Occhieppo Inferiore: oltre 2 milioni di euro nella manutenzione degli alvei dei suoi corsi d'acqua

Ancora sopralluoghi a Occhieppo Inferiore ai torrenti Romioglio e Oremo per l'investimento dei fondi ATO di 311.000 euro per lavori in alveo e difesa spondale. Gli ultimi in questi giorni da parte della sindaca Monica Mosca assieme al geometra, all'architetto dell’unione, l'ingegnere idraulico e la Protezione Civile.

“Al momento, in particolare nel Romioglio la vegetazione è fitta e infestante – spiega la sindaca Mosca - . Per il via ai lavori con i fondi Ato ci sono tempi tecnici da rispettare piuttosto lunghi, sia per il completamento del progetto, che per la sovrintendenza (60giorni), la commissione paesaggistica, la gara e l'affidamento dei lavori. Anche se mi hanno assicurato più professionisti che non dovrebbero esserci problemi anche in caso di piogge abbondanti, ieri mi sono confrontata anche con Cleto Canova responsabile del coordinamento di Protezione Civile territoriale per organizzare insieme al mio gruppo comunale un'esercitazione tra fine settembre e inizio ottobre per dare una prima pulizia, naturalmente dopo il permesso di Regione e Provincia. Il Coordinamento si è anche reso disponibile a metterci a disposizione mezzi come il biotrituratore”.

A Occhieppo Inferiore gli interventi che interessano i corsi d'acqua non sono però finiti qui: al centro dell'attenzione del Comune c'è anche l'Elvo, dove anche in questo caso entro fine anno dovranno essere appaltati i lavori di difesa spondale. “Avevamo già investito 300 mila euro post alluvione che abbiamo anticipato e la Regione ci ha rimborsato – conclude la sindaca Monica Mosca - . Adesso con un altro milione e mezzo sempre della Regione, interverremo dal ponte sull'Elvo di via Martiri verso monte”. Altri 700 mila euro li investirà invece Mongrando sempre attraverso la Regione nella zona a Sud dell'Elvo. Occhieppo inferire sarà capofila dell'intero progetto.