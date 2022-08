Viabilità in città: "Se i ciclisti piangono, gli scooteristi e i motociclisti non ridono per nulla" un lettore scrive

Buongiorno a tutti.

La lettera della signora ciclista, dello scorso 10 agosto, mi porta a fare un pochino di ironia, della quale voglio preventivamente scusarmi con chi dovesse ritenerla sterile polemica.

Cara signora, perché non apprezza gli sforzi fatti dalle amministrazioni comunali della città per dotarla di piste ciclabili, che consentono di evitare le infinite trappole della rete viaria? Una, in particolare, gliela segnalo per la sua gioia di utilizzatrice di mezzo di trasporto ecologico e salutare: quella che può imboccare alla destra dell’ingresso del supermercato economico Eurospin di via Fratelli Rosselli. Raggiungerà in un battibaleno il campo di rugby.

Non dimentichiamo l’altra perla ciclabile di viale Matteotti-via Cernaia: 280 metri scarsi di percorso, ma caratterizzati da un centinaio di metri nella frescura degli ippocastani del viale, a cui seguono gli altri 180 che costeggiano un vanto della città, noto come il Parcheggione. Un’area in cui, a ormai trent’anni e passa dall’abbattimento degli edifici industriali che ivi sorgevano, permane il senso del più totale abbandono e incuria, meravigliosamente e artisticamente raffigurati dall’intoccabile edificio storico detto, in modo leggermente macabro, “Cassia da mort”.

Certo, rimane molto da fare, per consentire agli amanti delle due ruote a propulsione umana di muoversi, con un livello minimo di sicurezza innanzitutto, e con percorsi riservati degni di questo nome poi, all’interno della città che, in tempi lontanissimi, qualcosa poteva ostentare, come scrisse il vate Carducci.

Aggiungerei che se i ciclisti piangono, gli scooteristi e i motociclisti non ridono per nulla. Anche noi (io sono tra questi) non abbiamo che quelle strade su cui le amministrazioni si ostinano a mantenere i cubetti di porfido – che peraltro sarebbe molto meglio riservare alla ztl (sapete, l’arredo urbano…) – dovendo periodicamente spendere soldi pubblici per ripristinarle (sono mesi che in via Lamarmora il traffico è condizionato da cantieri per la sistemazione delle rotonde), e quasi sempre anche male. Un sampietrino scalzato dalla sua sede può far cadere chi utilizza mezzi a due ruote, con conseguenze non paragonabili al danno meccanico che una buca può provocare a un’auto.

Del resto, in generale pare di poter dire che agli amministratori non interessi l’incolumità dei cittadini. Perfino camminare su certi marciapiedi è pericoloso… Forse perché ci vogliono tutti a casa.