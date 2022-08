Ponderano, niente vacanze per gli schifosi, FOTO

Non ci stanchiamo di segnalare questi episodi che i nostri lettori giustamente ci inviano. In questo caso, un runner che va a fare una corsetta in mezzo al verde, invece di essere deliziato dai colori della natura, è rimasto schifato da quello che le gli zozzoni continuano a fare nei confronti di una natura e un territorio stupendo come il nostro. La zona in questione si trova lungo la strada che da Gaglianico porta all'ospedale, in territorio di Ponderano.