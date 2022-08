Biella Rugby, prima esperienza europea per il giovane Franco Righi

Si appresta ad approdare in Italia per la sua prima esperienza nell’antico continente l’italo-argentino (eleggibile) Franco Righi. Vent’anni, terza linea in arrivo dal Roca Rugby Club, è alto 190 cm e pesa 113 kg.

Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “È un ragazzo molto giovane che ci è stato raccomandato e che ha voglia di confrontarsi con un altro livello rispetto a quello cui è abituato, e fare esperienza in un altro paese. Abbiamo voluto dargli questa possibilità dopo averlo conosciuto: è un ragazzo che ha voglia di lavorare duramente e ha le potenzialità per fare bene e crescere molto nel nostro campionato. Verrà seguito molto, ma avrà da lavorare parecchio per trovarsi un posto in squadra. Siamo confidenti che possa essere di grande aiuto per la squadra e che possa essere l’inizio di un lungo percorso di crescita per lui”.