Oltre sessanta partecipanti hanno animato lunedì al Gc Cavaglià la Louisiana di Ferragosto by Maestri e Pro Shop (18 buche a coppie) che si è conclusa con la classica abbondante grigliata.Nel lordo si è imposta la coppia composta da Schellino Paolo/Silva Rohan Jay con 40 punti. Nel netto vittoria di Baroni Davide/Boscono Enrico con 44 seguiti da Azeglio Michele/Ceresa Piero sempre con 44 e Ferla Cristina/Andrigo Giorgio con 43. Prima coppia mista Panatero Franco/Panatero Valentina con 43.

I due nearest to the pin alla buca 9 sono stati vinti da Valentina Panatero (m.1,54) e Giulio Piacco (m. 2,75). Prossimo appuntamento al Gc Cavaglià venerdì pomeriggio con l'Apericup (9 buche Stableford con aperitivo e cena aperta a tutti a seguire). Per la quarta tappa protagonisti saranno dei classici della cucina romana. In palio ai primi 2 della classifica del circuito ci sarà una cena a La Prateria Bar & Grill (Info: 0161/966771).