Alla scoperta delle vie antiche a Miagliano e a Oneglie con gli Amici della Lana

Lo sapevate che tra Sagliano Micca e la frazione Oneglie ci sono delle miniere abbandonate? E che i cercatori di metallo nel 1600 utilizzavano una bacchetta tipo quella del rabdomante per trovare i metalli? Lo sapevate che in Valle Cervo si era creato un collegamento con i minatori sassoni tra il 1600 e il 1700?

Queste e molte altre notizie curiose vi verranno illustrate il 21 agosto 2022 in occasione della passeggiata ad anello Miagliano-Oneglie-Miagliano, organizzata da Amici della lana aps con osservazioni ed aneddoti legati al percorso, perché come per la precedente passeggiata verso Tollegno, anche questo anello è adatto per affrontare numerose tematiche riguardanti gli aspetti storici e naturalistici del territorio.

Questa seconda passeggiata denominata "Le antiche vie", nello specifico "Il sentiero di Oneglie", verrà capitanata come sempre dalle nostre guide che per l’occasione saranno due: Maria Laura Delpiano, guida Turistica, e archeologa, consigliera dell’associazione e Matteo Negro, Guida Escursionistica Ambientale e biologo.

Nello specifico domenica 21 agosto si parlerà non solo di storia e natura ma delle miniere di rame aperte dai Savoia dopo la metà del 1600 e situate nel territorio di Sagliano, quelle miniere in cui lavorò anche l’eroe Pietro Micca.

Vi sono alcuni “buchi” presenti lungo il percorso, non ovviamente visitabili per ragioni di sicurezza ma su cui si possono scoprire molte curiosità e aneddoti.

La passeggiata durerà circa 2 ore 1/2 e rientra nelle offerte del programma Wool Experience realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Biella e viene effettuata in sicurezza sui sentieri tracciati nel secolo scorso dagli operai per raggiungere la grande fabbrica miaglianese, centro delle nostre visite domenicali.