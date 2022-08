Maltempo a Biella, fiume d'acqua sulla via Milano: gallerie di corso San Maurizio allagate FOTO

Stanno cominciando ad arrivare diverse segnalazioni di strade allagate in alcuni punti del capoluogo e dei paesi confinanti. Poco fa la via Milano si è trasformata in un fiume d'acqua, con inevitabili disagi alle auto in transito.

Inoltre, stando alle prime informazioni raccolte, le gallerie di corso San Maurizio sono al momento allagate. Tre auto, invece, sono bloccate in prossimità dell'ingresso de Gli Orsi, ora invaso dall'acqua. In via per Candelo, segnalati diversi negozi sommersi. La squadra AIB è stata richiesta con la motopompa. Si consiglia prudenza alla guida.