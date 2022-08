Incidente a Cossato, motociclista cade a terra

È stato trasportato in ospedale per accertamenti il motociclista di Cossato, rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 16 agosto, in paese, lungo via Amendola. È in fase di accertamento la dinamica del sinistro. Una volta a terra, il 70enne avrebbe accusato un dolore alla gamba. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il 118 per le operazioni di assistenza. Il mezzo è stato poi recuperato dal carro attrezzi.