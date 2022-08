Carrello pieno ma paga una minima parte grazie al dipendente del supermercato: denunciati

È stata deferita per tentato furto aggravato in concorso la coppia che, nei giorni scorsi, è stata sottoposta ad accertamenti da parte della Radiomobile dei Carabinieri. È accaduto in un supermercato del Biellese: stando alle ricostruzioni del caso, una donna non avrebbe pagato tutto ciò che aveva nel carrello.

Si parla di diverse centinaia di euro e solo una minima parte sarebbe stata fatta passare sulla cassa automatica. Il tutto sarebbe stato reso possibile grazie alla complicità di un dipendente dell'esercizio commerciale.

In seguito, la donna è stata fermata dall'addetto alla vigilanza che, dopo aver controllato lo scontrino, ha scoperto che qualcosa non quadrava nei conti. Così ha richiesto l'intervento dei militari dell'Arma che, dopo attente verifiche, ha scoperto che la signora era in combutta con il cassiere. La merce non pagata è stata restituita al legittimo proprietario.