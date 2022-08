Biella, strappa collana e bracciale di una donna ma viene inseguito e bloccato da un passante

Deruba un'anziana di Biella ma viene fermato da un passante che lo insegue e lo consegna nelle mani della Polizia. È accaduto nei giorni scorsi, in pieno centro, a Biella: stando alle ricostruzioni del caso, la 74enne sarebbe stata dapprima stretta in un abbraccio da dietro, poi spinta a terra, riportando nella caduta alcune ferite giudicate guaribili in una settimana.

Il malvivente le avrebbe strappato dal collo e dal polso una collana e un bracciale (entrambi d'oro) e si sarebbe dato alla fuga. Ma non aveva fatto i conti con un perfetto sconosciuto che, notando la scena, si è lanciato all'inseguimento bloccandolo fino all'arrivo degli agenti. La pensionata, invece, è stata soccorsa e tranquillizzata da altre persone, giunte ad aiutarla. In questo caso, nessuno si è voltato dall'altra parte e tutti hanno contribuito al bene comune.