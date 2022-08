Festa di San Rocco a Sordevolo

Nel pomeriggio di ieri, martedì 16 agosto, presso la piccola chiesetta di San Rocco a Sordevolo, Padre Luciano Acquadro e Padre Davide Di Pasquali, hanno celebrato la tradizionale messa in presenza di numerosi residenti e del sindaco Alberto Monticone. Terminata la funzione, è stato possibile visitare la piccola chiesa per ammirare la scultura dedicata a San Rocco, in seguito presso la sede del Gruppo Alpini di Sordevolo si è proseguito con la consueta cena.