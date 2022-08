Ponderano, tutto pronto per l'inizio della scuola

Il post scuola è già stato organizzato e sarà a carico del Comune come ogni anno. Al momento amministrazione e Istituto comprensivo sono al lavoro per l'organizzazione del pre scuola. E anche in questo caso il Comune parteciperà alle spese.

“Stiamo cercando di capire come fare ma anche in questo caso daremo una mano – spiega il sindaco Roberto Locca - . Per noi è tra le priorità andare incontro alle famiglie”.