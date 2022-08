PNRR, oltre 3,1 miliardi per asili nido e scuole dell’infanzia. A Biella via libera al nuovo polo dell’infanzia “Thes”

Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ai 3 miliardi di risorse PNRR si aggiungono ulteriori oltre 108 milioni integrati dal Ministero dell’Istruzione, per un totale di 3.108.496.490,50 euro che andranno a finanziare 2.190 interventi: 333 per scuole dell’infanzia e 1.857 per asili nido e poli dell’infanzia per l’intera fascia di età 0-6 anni.

Per quanto riguarda le scuole dell'Infanzia, in Piemonte, è stato inserito in graduatoria il nuovo polo dell’infanzia “Thes” di Biella. Un progetto da 3.900.000 euro. A darne notizia è il vice sindaco del capoluogo Giacomo Moscarola.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo polo per l’infanzia (0-6 anni). In particolare, la delibera di giunta approvata lo scorso febbraio, prevede la demolizione dell’attuale edificio, non risultando sostenibile il suo recupero, né sotto il profilo strutturale, né sotto quello energetico. Inserito in un’area ad alto valore paesaggistico, il nuovo polo scolastico risulta ben accessibile dalla rete stradale, già fornito di parcheggi e, data la dimensione, garantirà l’accoglienza dei bimbi oggi potenzialmente ospitabili nell’asilo nido comunale di via Conciatori (da sottoporre a successiva riconversione funzionale) e presso la scuola dell’infanzia “Gromo Cridis”, che permetterà la prossima dismissione del fitto passivo a carico del Comune di Biella per l'uso di tale edificio. Inoltre potrà rappresentare un fattore di attrattività, strategico per le future scelte dei genitori rispetto a queste ed ulteriori realtà presenti sul territorio.