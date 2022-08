Cossato, emergenza rientrata a Lorazzo: torna l'acqua alle 24 famiglie di strada Baretto

Emergenza rientrata a Lorazzo di Cossato. A neanche 48 ore dalle proteste dei residenti di strada Baretto che segnalavano l'assenza di acqua (leggi qui), è stato riparato nella mattinata di martedì 16 agosto il guasto all'impianto idrico.

“Il sottoscritto, insieme al sindaco Enrico Moggio, siamo andati lunedì al sopralluogo congiunto con Cordar e ATC per capire come risolvere il problema – spiega il presidente del consiglio comunale Mariano Zinno – Sempre in queste ore sono andato personalmente a sincerarmi della situazione. ATC si è impegnata con l'amministrazione comunale a provvedere in tempi brevi al cambio dell'intera conduttura, ormai vetusta”.