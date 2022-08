Il Volley arriva sotto il Mucrone, Biella ospita la Superlega

Finalmente l’attesa è finita! Da oggi è possibile acquistare i biglietti per quello che è definibile come l’evento dell’anno: "Volley sotto il Mucrone". Quattro squadre di Superlega si affronteranno il 24 e il 25 settembre in un torneo pre-campionato: Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino, Modena Volley e Vero Volley Monza si daranno battaglia al Forum di Biella per aggiudicarsi la vittoria.

"La pallavolo, nel Biellese, è uno sport che appassiona moltissimo - dice Giusi Cenedese, presidente della SPB -. Ecco perché abbiamo pensato che un evento di portata nazionale possa fare bene al territorio ma soprattutto ai tanti appassionati di questo bellissimo sport."

"È nata così l’idea di organizzare con la Scuola Pallavolo Biellese un torneo di alto livello - continua Cenedese -, due giorni di pallavolo con 4 fra le squadre più blasonate di Italia. Siamo orgogliosi e contenti perché questo torneo non è fine a sé stesso ma un mezzo per raggiungere i giovani, per coinvolgerli, per spronarli a praticare sport e per promuovere lo sport della pallavolo."

A questo link potete trovare tutte le informazioni sull'evento e le modalità di acquisto dei biglietti: https://www.scuolapallavolobiellese.it/volley-sotto-il-mucrone/ .

Affrettatevi ad assicurarvi un posto in prima fila per questo quadrangolare imperdibile, per vivere un'esperienza irripetibile sul territorio Biellese.