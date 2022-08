"In the Summertime": Anais Drago e Torpedo Blu a Candelo

Nel penultimo appuntamento della rassegna "In the Summertime" , salgono sul palco del Torchio di Candelo Anais Drago e Torpedo Blu Quartet, giovedì 18 agosto alle ore 21,30.

Uno spettacolo adatto a tutti, per chi ha voglia di divertirsi e per chiha voglia di ascoltare, ma soprattutto per gli amanti della musica d'autore.

Per giovedì 25 è attesa la cantante Nausica Magarini con la band Black Code di Walter Calafiore.