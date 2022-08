Paolo Furia, la delusione del PD Biella sulla mancata candidatura: “Lavoro svolto e qualità non sono bastate”

“Il Partito Democratico Biellese esprime grande delusione per la mancata candidatura di Paolo Furia nelle liste del nostro collegio elettorale Piiemonte 2. La candidatura dell'attuale Segretario regionale era stata richiesta congiuntamente e con convinzione dalle Segreterie di Novara, Vercelli, Vco e Biella all'esito di un importante percorso di condivisione ed impegno comune avente l'obiettivo di meglio rappresentare le esigenze e i bisogni dei nostri territori”. Lo ha scritto, in una nota stampa, la segreteria del PD Biella.

E aggiunge: “L'ottimo lavoro svolto a livello regionale da Paolo Furia e le sue indubbie e trasversalmente riconosciute qualità politiche ed umane non sono purtroppo bastate al segretario regionale per superare le oggettivale difficoltà nella formulazione delle liste elettorali causate dalla recente riduzione dei seggi parlamentari. La mancata candidatura di Paolo Furia conferma purtroppo che una inevitabile conseguenza dell'avvenuto taglio dei parlamentari è la sotto rappresentanza parlamentare di tantissimi territori non particolarmente popolosi come il nostro Biellese. A Paolo va il ringraziamento del Partito Democratico Biellese per il grande e proficuo impegno profuso in questi anni nei ruoli ricoperti e per l'aver anche in questa circostanza saputo con maturità, lealtà e grande dignità anteporre gli interessi del Partito Democratico e della sua comunità a quelli individuali, non accettando una sua candidatura che prescindesse dal suo fortissimo radicamento territoriale”.