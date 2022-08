Da Vergnasco a Torrazzo il 1° memorial Beppe Tarricone, FOTO

Cinque anni fa è mancato Giuseppe Tarricone, "Beppe" come lo conoscevano tutti, ex vice sindaco di Cerrione. Appassionato di moto, harleista, i suoi amici lo hanno voluto ricordare il 14 agosto, con un giro in moto a partire da Vergnasco, di fronte a dove abitava, fino ad arrivare a Torrazzo, al camping, passando attraverso la Serra, Zimone e Sala.

"Era il papà di due miei colleghi - spiega Mirko Campagna che ha ideato il memorial - e assieme ad altri amici abbiamo voluto ricordarlo così. Hanno partecipato 86 moto, i gruppi Gattolupo, Think Biker, Vespa Club e i Steel Roses MC Biella. Al termine abbiamo anche consegnato una targa estraendo a sorte, che è stata consegnata a Pier Galliera di Cossato".

Presente anche la sindaca di Occhieppo Inferiore Monica Mosca: "Conoscevo Beppe, ho partecipato con piacere".