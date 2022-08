Mucche scappano dal recinto, allarme a Ronco Biellese

Allarme a Ronco Biellese per alcune mucche che si sono allontanate dal proprio recinto. È accaduto nella prima mattinata di ieri, 15 agosto: i Carabinieri sono riusciti a mettersi in contatto con il proprietario che, una volta sul posto, ha provveduto a recuperare i capi di bestiame, finiti non molto distanti dalla recinzione.