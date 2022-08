Lunedì sera da bollino rosso sul fronte incidenti, tre auto si scontrano a Biella FOTO

Lunedì sera da bollino rosso sul fronte dei sinistri stradali. Dopo gli incidenti avvenuti a Biella (leggi qui) e Borriana (clicca qui), un altro si è verificato nel capoluogo, lungo la via Torino: a rimanere coinvolte, per cause da accertare, tre auto che hanno riportato notevoli danni alle rispettive carrozzerie.

Stando alle informazioni raccolte, non ci sarebbero feriti. Sul posto, oltre agli operatori SA - Sicurezza e Ambiente per la bonifica e messa in sicurezza della strada, anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.