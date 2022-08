Dà fuoco a mucchio di sterpaglie ma scatena un rogo a Castelletto Cervo

Allarme a Castelletto Cervo per un incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, 16 agosto, vicino al campo sportivo.

Stando alle prime ricostruzioni del caso, un uomo avrebbe bruciato un mucchio di sterpaglie ma non sarebbe più riuscito a controllare le fiamme. Sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area colpita. Il tempestivo intervento ha sicuramente evitato conseguenze ben più gravi.

Il rogo ha interessato una porzione di terreno di circa 300 metri quadrati. Presenti anche i Carabinieri Forestali per la raccolta dei rilievi.