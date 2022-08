Una donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti dopo esser stata urtata da un'auto in transito. È accaduto nel pomeriggio di sabato, 13 agosto, a Cossato, davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti di Polizia locale per la raccolta dei rilievi. Stando alle informazioni raccolte, la 49enne avrebbe riportato ferite da codice verde.