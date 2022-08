Cerrione in lutto per la morte dell'impresario Adriano Motta, il ricordo del sindaco Zerbola

Comunità di Cerrione in lutto: si sono svolti ieri mattina, 15 agosto, i funerali di Adriano Motta, mancato all'affetto dei suoi cari, all'età di 75 anni.

Persona molto conosciuta nel basso Biellese per il suo impegno, quale titolare dell'Impresa Funebre La Serra. Molte persone si sono strette in preghiera, accanto alla moglie Paola e ai figli Luca e Valeria.

“Adriano è stata una persona eccezionale, ha rilevato l'attività del suocero Angelo e l'ha condotta con particolare serietà – ricorda il sindaco Anna Maria Zerbola - Coinvolto nel lavoro a momenti particolari delle famiglie, sapeva aiutare e far superare il dolore con grande umanità, serietà, discrezione e professionalità. Personalmente ho apprezzato la sua capacità di essere in grado di aiutare anche realtà familiari in difficoltà. Con tutti gli amici presenti al funerale abbiamo pregato per lui”.