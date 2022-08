Biella, ubriaca rovescia bidoni dell'immondizia e urla ai passanti in pieno centro

Bidoni dell'immondizia rovesciati, urla rabbiose rivolte ai passanti e, addirittura, un inseguimento verso alcuni ragazzi con intenti minacciosi.

Sembra la scena di un film ma è quanto accaduto nella serata di ieri, 15 agosto, in pieno centro, a Biella, come confermato da molti testimoni: protagonista una donna di circa 45 anni, già nota alle forze dell'ordine, in preda ai fumi dell'alcol, che ha cominciato a creare problemi in via Italia e nella vicina piazza Vittorio Veneto.

A segnalarla alle forze dell'ordine diversi cittadini, fortemente preoccupati per quando stava accadendo sotto i loro occhi. Alla fine, i Carabinieri e il personale sanitario del 118 l'hanno ritrovata poco distante: una volta raggiunta, è stata caricata sull'ambulanza per il trasporto in Pronto Soccorso.