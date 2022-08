Biella, liti tra più persone in piena notte: arrivano le forze dell'ordine (foto di repertorio)

Doppio intervento delle forze dell'ordine per un paio di liti che hanno visto coinvolte più persone. È accaduto nella notte, in pieno centro, in alcune vie di Biella. Al loro arrivo, i protagonisti si erano già allontanati facendo perdere le loro tracce.