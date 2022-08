Cossato, festa patronale dell'Assunta con processione: presente il vescovo Farinella

Tanti appuntamenti a Cossato per la festa patronale dell'Assunta. Nei giorni scorsi, si è tenuta la solenne processione per le vie della città, guidata dal vescovo di Biella Roberto Farinella che, per l'occasione, ha voluto condividere un pensiero sui propri canali social: “Buona festa di Santa Maria Assunta a tutta la comunità di Cossato”. Ieri, invece, alla santa messa è seguito l'aperitivo con i priori, alla presenza di cittadini e autorità.