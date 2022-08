Scuola: al via le assunzioni a tempo indeterminato per il personale Ata a Biella

Da oggi 16 agosto fino al 18, tramite il portale istanze on line "Polis" sarà possibile fare domanda di immissione in ruolo come personale Ata, Ausiliario tecnico e amministrativo nelle scuole del territorio di Biella. A darne notizia è anche attraverso i social la Cisl Scuola Biella.

Questo il contingente ricercato in provincia: si parla di diverse assunzioni, in particolare si ricercano 4 Assistenti Amministrativi, 1 Assistente Tecnico e 17 Collaboratori Scolastici.