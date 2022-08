Imprenditore biellese regala 500 euro ai suoi dipendenti, Meloni promuove l'iniziativa di Federico Buratti

È stato apprezzato dalla comunità biellese il gesto di Federico Buratti, l'imprenditore tessile di Chiavazza che ha regalato 500 euro ai suoi dipendenti, prima delle vacanze estive.

Un'iniziativa lodevole, corredata da una lettera di ringraziamento inviata ai lavoratori. La cifra è suddivisa in due buoni: uno per la spesa, l'altro per il carburante. La notizia è stata ripresa da diversi siti e giornali ed ha avuto un buon riscontro a livello nazionale.

Tanto che la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha commentato la vicenda sulla propria pagina Facebook: “Gesti che riempiono il cuore, come quello compiuto da Federico Buratti, titolare di un’azienda di filati, che ha elargito 500 euro in più ai suoi dipendenti, ringraziandoli del prezioso lavoro svolto. Viva l’imprenditoria italiana: custode dell’eccellenza qualitativa e della solidarietà sociale. Bravissimo”.