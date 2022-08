Torrazzo, cani vaganti, Graziano: "Chiediamo a ogni cittadino di fare la propria parte"

"Più volte è stata segnalata, informalmente, al Comune la presenza di cani vaganti sul territorio - scrive il sindaco di Torrazzo Luigi Graziano in una nota tradotta anche in francese - . Ecco la procedura corretta da seguire per chiunque veda cani liberi girovagare per Torrazzo: segnalazione per il servizio di accalappiacani, chiamando il 112, 24 ore su 24, indicando eventualmente che il comune di Torrazzo ha la convenzione con il Canile di Cossato (convenzione stipulata proprio a beneficio dei cittadini per gestire questo problema); segnalazione al Canile di Cossato in orario di apertura, al numero 015 9842509. Il verbale, se lo si desidera, può anche essere anonimo".