Cossato, attenzione in via Metteotti pericolo per automobili e per pedoni, FOTO

Cossato, attenzione in via Metteotti pericolo per automobili e per pedoni

Buongiorno solo per segnalare che nella piazza adibita a parcheggio presso un supermercato a Cossato in via Matteotti, dal suolo sporge quanto in foto.

Probabilmente ciò è quanto rimane dalla rimozione di un cartello stradale .Tale sporgenza è pericolo sia per le auto in parcheggio perché può causare danni irreversibili agli pneumatici sia per le persone che scendendo dalle auto stesse possono inciampare.

Auspico che si ponga rimedio a questo è che tali lavori in futuro vengano fatti con maggior attenzione.