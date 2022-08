Torrazzo, Mini olimpiadi, la Pro Loco: "Un grande successo!", FOTO

Prosegue il Ferragosto Torrazzese. Oggi gli ultimi appuntamenti in programma.

Molto partecipate anche le Mini Olimpiadi alla seconda edizione, ma anche la partita Italia - Francia.

"È stata la seconda volta che abbiamo organizzato le olimpiadi per i bambini - commenta la presidente della Pro Loco Torrazzo Debora Lorenzon - anche questa con successo. Tante discipline e tanti i bambini che si sono divertiti molto. Per tutti ci sono stati premi e merenda. Ringraziamo molto il nostro negozio alimentari per la disponibilità e la partecipazione alla manifestazione".