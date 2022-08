Cossato, da ieri 24 famiglie senz'acqua

Da ieri manca l'acqua in Via Baretto 29,33, 35 a Cossato - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Dalle 17:30 di ieri, domenica 14 agosto, 24 famiglie di Via Lorenzo Baretto in Regione Lorazzo a Cossato sono senza acqua.

Nello specifico si tratta degli abitanti dei condomini dell'Agenzia Territoriale Casa dei civici 29, 33 e 35, tra i quali Nunzia ed Anna.

Questo il racconto di Nunzia ed Anna a Newsbiella.it: “Questo è la quarta volta in due anni che rimaniamo senza acqua a causa della fatiscenza dell'impianto idrico. L'ATC ci ha sempre risposto che non ci sono i fondi per la sicurezza dell'impianto. Quando c'è un problema vengono e rattoppano”.

“Ieri – continuano Nunzia ed Anna– abbiamo telefonato all'ATC con risposta che non era di loro competenza e di rivolgersi al Cordar, il quale, dicendo di non avere più mandati per i lavori in queste strutture, ci ha rimandato all'ATC. A quel punto abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco i quali, interventi e constatata la situazione, hanno richiamato l'ATC che, a causa delle ferie, ha risposto che non potevano mandare nessuno. E' indegno che l'ATC non intervenga subito in questi casi perchè ci sono le ferie. I Vigili del Fuoco si sono impegnati a contattare Sindaco e Prefettura”.

Il Sindaco Enrico Moggio, insieme all'Assessore Mariano Zinno, è arrivato in Via Baretto alle 21. “Dopo una lunga discussione con Sindaco ed Assessore – dichiara Nunzia – abbiamo raggiunto il compromesso di aprire la valvola dell'acqua per mezz'ora in modo da riempire le nostre vasche da bagno di acqua per la serata e con l'impegno che oggi sarebbe venuta l'ATC”.

ATC che è arrivata alle 8 di oggi, lunedì 15 agosto. “Stamattina è venuto il geometra dell'ATC, – spiega Nunzia – che mi ha dato la direttiva per aprire la valvola in modo da avere un paio di ore di acqua la mattina, a mezzogiorno e questa sera. Non di più perchè la falla è importante e, aprendo la valvola, c'è una grande fuoriuscita d'acqua. Il geometra ha comunicato che domani inizieranno i lavori di riparazione”.