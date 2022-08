Centra in pieno un'auto parcheggiata e carambola in mezzo alla strada. conducente il ospedale - Foto Bozzonetti per newsbiella.it

Non è noto il motivo per cui il conducente di un'auto in transito in via Piemonte, questa sera poco dopo le 21, abbia centrato in pieno un secondo mezzo parcheggiato.

L'urto ha fatto carambolare completamente l'auto che dopo essersi rovesciata completamente, ha terminato la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Ricovero in ospedale per il conducente, affidato ai sanitari del 118, e rilievi a cura dei Carabinieri.