Meteo Piemonte e Valle d'Aosta, fronti temporaleschi tra mercoledì e giovedì

Correnti occidentali mantengono a inizio settimana una lieve instabilità con qualche temporale nelle ore pomeridiane e serali in prevalenza sui settori alpini e sul Piemonte settentrionale, ma in un contesto ancora in gran parte soleggiato e con caldo estivo non eccessivo. Tra mercoledì e giovedì l'approfondimento e il transito sulla regione alpina di una saccatura con aria più fresca porterà un marcato peggioramento con estesi passaggi temporaleschi e temperature in calo. La perturbazione sarà seguita da correnti settentrionali asciutte che garantiranno ampi rasserenamenti venerdì.

I fronti temporaleschi in transito a più riprese tra mercoledì e giovedì potranno essere associati a fenomeni intensi con nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento.