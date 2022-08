Ferragosto, l’appello alla prudenza: “Prestare attenzione, seguiamo le regole per evitare incendi”

“Niente rischi inutili. Invito alla prudenza e al rispetto delle poche semplici regole diffuse dalla Regione per evitare il rischio di incendi, specialmente in tempi di siccità e caldo torrido”. Questo l’appello lanciato dal l'ispettore provinciale del corpo AIB Biella Rodolfo Gilardi, in occasione del tradizionale appuntamento del Ferragosto, dove famiglie e gruppi di amici decidono di ritrovarsi per stare insieme.

Ma, a volte, può accadere che le ceneri di una grigliata non perfettamente rimosse, o addirittura un mozzicone di sigaretta lasciato cadere inavvertitamente, possono trasformare una tranquilla giornata di vacanza in un momento di potenziale emergenza, a causa dell’assenza prolungata di precipitazioni unita alle temperature torride. Inoltre, da quasi un mese, la Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio.

Per questo motivo, è necessario seguire alcune linee guida per non trovarsi di fronte a spiacevoli inconvenienti. “Innanzitutto, non facciamo grigliate vicino ai boschi, o sotto una pianta – spiega Gilardi – Perfino un prato secco, non più bagnato da mesi, può essere rischioso. Massima attenzione anche nelle zone attrezzate fisse”. Secondo aspetto: mai esporre materiali al sole che potrebbero incendiarsi. “Stesso discorso per i veicoli a motore – sottolinea - Mai lasciarli incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile”. Per visualizzare le prescrizioni in atto si possono osservare le disposizioni regionali al seguente link (clicca qui).

Il controllo dei volontari AIB e delle forze dell’ordine sarà diffuso in tutto il Biellese. “Al fine di prevenire comportamenti scorretti che, nei casi gravi, possono essere sanzionati con multe elevate – puntualizza Gilardi – Poi, in caso di avvistamento di incendi, contattare subito il 112 per poter intervenire celermente sul luogo dove si è originato l’incendio prima che si propaghi e renda ancora più difficile l’intervento di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza. In questi casi, la tempestività è tutto”.