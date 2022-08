Concluso l’Erasmus nel Biellese, la soddisfazione di Candelo: “Lavoro di squadra tra Comuni”

Si è conclusa l'esperienza dell'Erasmus che ha coinvolto insieme a Candelo i comuni di Verrone, Borriana, Benna, Cerrione.

“Un bel gruppo di ragazzi provenienti da Portogallo, Francia, Repubblica Ceca e Croazia, insieme a giovani dei nostri territori, hanno vissuto questa bella esperienza – spiega il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social - Ho partecipato personalmente al progetto e sono felice di raccontare di come tutti si siano innamorati della nostra Candelo, di come questi ragazzi abbiano saputo trasmettere energia e voglia di stare insieme, e infine anche di come gli amministratori e collaboratori coinvolti abbiano dato davvero anima e corpo per il buon successo del progetto. Un lavoro di squadra concreto tra Comuni, con grande spirito di comunità e di sacrificio, tra fatiche e sorrisi, che ha unito tutti. La dimostrazione che insieme si può fare tanto. E quando si parla di collaborazione e impegno, Candelo c'è sempre”.