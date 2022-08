Candelo, ecco il nuovo volto di piazza Marinai d’Italia. Gelone: “Spazio per praticare sport diversi”

Riqualificata la piazza Marinai d'Italia di Candelo. A commentare il sindaco Paolo Gelone, sui propri canali social: “L'area adiacente alla scuola primaria è da sempre un luogo adatto dove poter giocare in tutta sicurezza, per posizione e conformazione. La cornice ideale per rendere gli sport di strada, come il basket e il calcio, praticabili, divertenti e alla portata di tutti. Un impegno preso come Amministrazione non solo per fare comunità ma per mettere a disposizione dei nostri ragazzi uno spazio dove poter sperimentare sport diversi, in linea con le raccomandazioni dal CONI”.