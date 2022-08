Calcio, primi test match per il Città di Cossato (foto dalla pagina Facebook del Città di Cossato)

Procede il precampionato del Città di Cossato. Oltre alle sedute d’allenamento, necessarie per acquisire chilometraggio importante nella gambe, è tempo anche di amichevoli, in vista della stagione in Eccellenza.

Nella prima uscita, i blues hanno affrontato lo Stresa, formazione neopromossa in Serie D: la vittoria finale è andata ai borromaici, col punteggio di 1 a 0, dopo una partita giocata su ritmi intensi e all’insegna di un sostanziale equilibrio in campo. Altro test match, stavolta con la Cheraschese, che ha superato 2 a 1 la compagine biellese.