Biella Rugby, Filippo Braglia è il nuovo rinforzo

Arriva dal Top 10 il tallonatore Filippo Braglia, 186 cm per 104 kg di peso, nato a Reggio Emilia il 9.05.1999, che nella prossima stagione indosserà la maglia di Biella Rugby Club.

Cresciuto nel vivaio del Rugby Reggio sin da piccolo, ha trascorso tutta la sua evoluzione sportiva con la maglia rossonera dei Diavoli fino a collezionare quattro stagioni con il First XV. Durante il percorso giovanile è stato convocato all’Accademia Federale zonale di Remedello presso la quale si è raffermato per due anni. Negli ultimi tre anni, con il ValoRugby Emilia, una Coppa Italia nel 2019 e tre semifinali consecutive del massimo campionato italiano.

Sulla sua prossima esperienza piemontese: “L’anno scorso non ho trovato abbastanza spazio, vista la concorrenza, per dimostrare sul campo le mie qualità. Sono fiducioso delle mie potenzialità e punto molto su Biella per il progetto che mi è stato presentato e i valori in cui crede profondamente il club. Sono pronto per affrontare una grande stagione sportiva”.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Il ragazzo ha ottime referenze. Non l’ho ancora conosciuto personalmente, ma chi ha avuto il piacere di vederlo giocare parla di un giocatore estremamente duttile e perfettamente in grado di ricoprire tutti i ruoli in prima linea. Un gran bel giocatore che non vediamo l’ora arrivi in squadra per il necessario amalgama con i nuovi compagni. Sono certo potrà dare un grande aiuto al gruppo”.