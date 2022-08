Unione Popolare, Luigi De Magistris sarà a Biella

Luigi De Magistris sarà a Biella il prossimo 18 agosto. Lo annuncia il comitato promotore di Unione Popolare in una nota stampa. Il due volte sindaco di Napoli, nonché capo politico di Unione Popolare, sarà presente al banchetto per sostenere la raccolta firme per la lista, alle 18, in piazza Falcone, a Biella. In caso di pioggia, ci si sposterà nei portici di piazza Lombardia.

“Unione Popolare è infatti tra le poche formazioni che dovranno raccogliere migliaia di firme per poter partecipare alle elezioni politiche del 25 settembre – scrivono - Le promotrici e i promotori di questa coalizione sono migliaia di donne e uomini di associazioni e della Sinistra che lotta e, tra le forze politiche, di Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, del gruppo delle Parlamentari di ManifestA, di DeMa. A fronte della gravissima crisi economica, sociale e climatica le risposte non possono che essere alternative a quelle di destre/ centrodestra così come al centrosinistra. Siamo contro la guerra e la nostra corsa è per pace e disarmo: siamo per salvare l'unico Pianeta che abbiamo cambiando sistema di produrre e consumare; siamo per la giustizia sociale contro la crescente povertà a partire dalla lotta al carovita e bollette; per aumentare pensioni e salari, per salario minimo di 10 euro netti che metta fine a salari da fame e allo sfruttamento diffuso; siamo contro tutte le discriminazioni, per la difesa e l'avanzamento dei diritti delle Donne e per la loro autodeterminazione, lottiamo contro il razzismo e per una società più giusta e più bella. Rinnoviamo alto l'appello a venire a firmare nei banchetti e nei comuni del Biellese per sostenere una forza che si oppone alla chiusura di spazi di democrazia sempre più pesanti e che intacca le istituzioni”.