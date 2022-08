Poesia sarda di Nicola Loi: da Biella attraversando l’oceano

Da sempre, la poesia cerca di dare voce ai sentimenti nella loro nuda umanità, nel bene e nel male; nella gioia e nel dolore: celebra l’amore, biasima l’odio e “sa disamistade”, censura l’inimicizia: “Zente ch'est pronta a bender’ su frade / Gente che è pronta a vendere il fratello”; condanna il Caino che è in noi. Dai versi “Populo isciau / Popolo schiavo”, di Nicola Loi di Ortueri, tracima tristezza e disappunto, misti al senso di impotenza che il Poeta cerca di far superare prendendo a prestito immagini tratte dalla quotidianità del villaggio.

Qui il potere dei “banduleris de su parlamentu, / Le banderuole del parlamento” viene raffigurato nella plasticità di “piscamos in trona / vescovi sul pulpito”. “Dae annos est matessi su missale / Da anni è lo stesso il messale”, afferma lo sconsolato ma non arreso Poeta. Costoro, dall’alto dei loro scranni, fanno “sa vida 'e su mannale / la vita del maiale da ingrasso”.

Poesia sociale, dura, che si chiude con l’invito alla riflessione, perché, “de totu custu chircadi sa culpa, / Lis as abbertu sa janna 'e beranu”, vale a dire: “di tutto questo cerca la causa, / Hai aperto loro la porta della primavera”.

I versi, nella traduzione di Grazia Saiu, verranno inseriti nell’antologia di testi per il Laboratorio linguistico “Eja emmo sì, là dove il sì suona, s’eja, s’emmo cantant”.Fatti del tempo presente narrati in “Limba” per gli incontri transoceanici, che mettono in collegamento mensile il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo Sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).