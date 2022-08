Dal Nord Ovest - Turista francese morsa da una vipera in borgata

Allarme ieri mattina a Monterosso Grana, in Borgata Damiani, dove è intervenuto l'elisoccorso del 118 per una donna, una turista francese di circa 60 anni, morsa da una vipera.

La signora è stata elitrasportata all'ospedale di Verduno per accertamenti e per le cure del caso. La notizia è stata diffusa dal sindaco, che ha assistito all'intervento dei sanitari.

Le sue condizioni non destano preoccupazioni. E' stata classificata con un codice verde. La statistica indica che in Italia si verificano in media 257 morsi da vipera comune all'anno. Ma pochi sanno che solo uno di questi risulta mortale, solitamente per shock allergico, come indicano le statistiche degli ultimi anni.

Le reazioni sistemiche importanti non avvengono prima di 2 ore, per cui c'è tutto il tempo per arrivare in Pronto Soccorso. Il morso, nell'immediato, scatena sintomi localizzati come calore, rossore, dolore e gonfiore che, con il passare delle ore, si estendono a tutto l'arto. Ma, per fortuna, quasi sempre si riesce ad intervenire prima, evitando conseguenze mortali, che sono, appunto, rarissime.