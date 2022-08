Sversamento di gasolio sulla Provinciale 143, viabilità rallentata tra Cerrione e Sandigliano (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Viabilità rallentata sulla Provinciale 143 per uno sversamento di gasolio sulla strada. L’allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi, 14 agosto, nel tratto di circa 2 chilometri compreso tra i comuni di Sandigliano e Cerrione.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto ma probabilmente un mezzo pesante potrebbe aver perso il carburante lungo il tragitto. Sul posto, sta operando il personale della sicurezza ambiente per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del manto stradale. Presenti anche le forze dell’ordine.