Incendio alla Spolina di Cossato, il fumo invade parte della Superstrada: attenzione alla guida

Allarme alla Spolina di Cossato per un incendio scoppiato in prossimità della Superstrada. Il fatto si è verificato poco dopo le 19 di oggi, 14 agosto: stando alle informazioni raccolte, un mucchio di sterpaglie e residui vegetali è stato avvolto dalle fiamme per cause ancora da accertare.

Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco. Si raccomanda la massima cautela alla guida dal momento che il fumo sta invadendo una parte della Superstrada. Sul posto anche le forze dell’ordine.