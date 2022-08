Biella, auto finisce fuori strada al Favaro: una donna in ospedale (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Una 65enne è stata trasportata in ospedale, a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto nella mattinata di oggi, 14 agosto, sulla strada per Oropa, nel rione del Favaro, a Biella.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto ma, stando alle prime ricostruzioni del caso, la donna alla guida è finita fuori strada forse a causa di un malore. L’auto non ha centrato il guardrail ma ha terminato la sua corsa contro una pianta, riportando vistosi danni nella parte anteriore. Indenne il marito, seduto a lato del passeggero.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e gli agenti di Polizia locale per i rilievi del caso. Il traffico è rallentato in entrambi i sensi di marcia.