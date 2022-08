Liceo Sella, Biella: nuova "sede staccata" da settembre

I lavori al Liceo Sella di Biella sono finiti. La ditta che ancora lavora tra le sue mura si sta occupando della tinteggiatura. Novità comunque in vista per la scuola di via Addis Abeba, che dopo una anno di traslochi e trasferimenti per via dell'affannosa ricerca di spazi dove collocare le aule per via dell'emergenza amianto che ha interessato l'istituto, quelle che non potranno essere ospitate nella sede centrale per la mancanza di spazio per via dell'aumento delle iscrizioni negli ultimi anni non saranno più ospitate a Città Studi, ma alla Ludoteca.

"Il contratto con Città Studi che ringraziamo per l'ospitalità di questi anni verrà chiuso - spiega il preside Gianluca Spagnolo - . La Provincia ha chiesto nuovamente al Comune di poter usare gli spazi della ludoteca come l'anno passato e gli saranno concessi. Dunque le 12 classi delle 49 che non stanno proprio fisicamente in tutto l'istituto in via Addis Abeba saranno ospitate al Villaggio La Marmora".

Si tratterà ora di vedere quale sarà l'indirizzo che verrà trasferito alla ludoteca. Il consiglio delibererà in merito il 24 agosto. "Noi ringraziamo tutti perchè per noi è una buona collocazione - conclude il dirigente - . Noi abbiamo bisogno di 12 aule e lì ce ne sono 15, ne abbiamo quindi anche finalmente per i docenti e per un'aula informatica. E poi avremo anche la palestra più vicina".